Арбитражный суд Краснодарского края вынес штраф в размере 700 000 рублей за выпуск фальсифицированного молока с наличием остатков лекарственных препаратов

/Криминал/

В рамках выполнения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, при проведении лабораторных исследований в подведомственных Россельхознадзору референтных центрах, молока питьевого ультрапастеризованного м.д.ж. 3,2%, изготовленного ООО «Советский молочный завод» (Краснодарский край, г. Кропоткин, пер. Восточный, 1), выработанного в 2019 году, установлены в жировой фазе продукта масла и жиры на растительной основе, а также остатки лекарственных препаратов, используемых в ветеринарии: «сульфаметазин», «линкомицин», «тетрациклин», «спирамицин», «тилозин».

Пробы отбирались в социально значимых учреждениях Ростовской области и Республики Крым.

Выявление масел и жиров на растительной основе свидетельствует о фальсификации продукции. Фальсификация жировой фазы молока жирами немолочного происхождения, использование немолочных видов сырья, добавление растительных масел свидетельствует о том, что реализуемая продукция не относится к молочной продукции заявленной как в наименовании продукта, так и в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Наличие остатков лекарственных препаратов является нарушением Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011, употребление такой продукции вызывает устойчивость к антимикробным препаратам и может стать причиной аллергии и симптомов отравления.

Ранее, по выявленному факту фальсификации молочной продукции, ООО «Советский молочный завод» привлекался к ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ. В связи с чем, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, с назначением наказания виде штрафа в размере 700 000 рублей.