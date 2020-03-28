Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении одной из участниц хищения средств дольщиков

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Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы.

Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина являлась бухгалтером строительной фирмы ООО «МАГ-Строй», которая осуществляла строительство двенадцати многоквартирных домов на территории г. Армавира, при этом восемь из них возводились самовольно.

В период с 2012 по 2017 годы, действуя в составе преступной группы (уголовное дело в отношении 4 подсудимых в настоящее время находится на стадии окончания судебного следствия), она осуществила двойную продажу 6 квартир.

Всего членами преступной группы под видом строительства похищено у граждан около 300 миллионов рублей.

Впоследствии обвиняемая скрылась от органов следствия и находилась в федеральном розыске, после чего была задержана.

С целью возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на имущество обвиняемой наложен арест.

На сегодняшний день самовольные постройки на основании судебных решений снесены.

Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штраф до 1 миллиона