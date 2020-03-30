В Новороссийске полицейские задержали подозреваемую в краже

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42-летняя местная жительница похитила из салона красоты женскую сумку с документами и денежными средствами.

В Дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась работница салона красоты с заявлением о краже сумки, в которой находились денежные средства в размере 15 тысяч рублей и документы.

На место преступления выехала следственно – оперативная группа. Правоохранители установили, что пока мастер оказывала услуги клиенту, с подсобного помещения пропала ее сумка. С камер видеонаблюдения полицейские изъяли записи, на которых видно предполагаемую подозреваемую.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления по месту проживания задержана 42-летняя местная жительница. Задержанную доставили в отдел полиции, где установили, что сумку с документами женщина выбросила, а деньгами распорядилась по собственному усмотрению.

В отношении подозреваемой следственным подразделением отдела полиции Южного района Управления МВД России по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящий момент сотрудники полиции проверяют женщину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Новороссийска.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску