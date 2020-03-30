По постановлению прокурора Брюховецкого района судебный пристав-исполнитель привлечен к административной ответственности за нарушение порядка предоставления государственной услуги

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Прокуратура Брюховецкого района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении порядка оказания государственной услуги судебным приставом – исполнителем отдела судебных приставов по г. Тимашевску и Брюховецкому району УФССП по Краснодарскому краю.

В ходе проверки факт нарушения порядка предоставления государственной услуги подтвержден, так как информация по находящемуся на исполнении в отношении физического лица исполнительному производству не предоставлена заявителю в установленный законодательством срок.

По данному факту в отношении судебного пристава-исполнителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственной услуги), по результатам рассмотрения которого должностному лицу мировым судьей назначено наказание в виде штрафа.

Источник: Прокуратура Краснодарского края