В Ленинградском районе местный житель обвиняется в убийстве бывшей супруги

/Криминал/

Ленинградским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю 64-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 58-летней бывшей супруги (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что после развода бывшие супруги проживали вместе с сыном в одном доме, расположенном на улице Победы в станице Ленинградской. По версии следствия, днем 20 февраля 2020 года женщина находилась в своей комнате на втором этаже домовладения. В какой-то момент к ней вошел ее бывший супруг, которому она стала предъявлять претензии относительно употребления им спиртных напитков. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил женщину, после чего покинул комнату. Тело потерпевшей вечером обнаружил ее сын, который сообщил об этом отцу. Мужчина вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть потерпевшей. Между тем, фигурант не сообщал о своей причастности к гибели бывшей супруги.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям с участием следователя-криминалиста краевого управления СКР удалось установить причастность мужчины к совершению убийства и он был задержан.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю