Полицейские Белореченского района по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

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В дежурную часть Отдела МВД России по Белореченскому району поступило заявление от 66-летней местной жительницы о том, что на одной из центральных городских улиц неизвестный мужчина выхватил из ее рук сумку, в которой находилось два мобильных телефона, документы, банковские карты и денежные средства. Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 10 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшую и составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника, которую направили всем наружным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее судимого 39-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что мужчина совершил противоправное деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли часть похищенного имущества и вернули законной владелице.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделением дознания ОМВД России по Белореченскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю