В Успенском районе в суд направлено уголовное дело о серии квартирных краж

Следствием установлено, что обвиняемая в течение двух лет совершала хищение денежных средств и ювелирных украшений из квартир потерпевших. Зная тайники, где хозяева прячут ключи от своих жилищ, злоумышленница беспрепятственно проникала в помещения, когда потерпевших не было дома.

Правоохранители задержали обвиняемую по месту жительства. Установлена ее причастность к совершению пяти фактов противоправной деятельности, совершенной на территории Успенского района. Общий ущерб от действий злоумышленницы составил более 700 тысяч рублей.

Часть похищенных ювелирных украшений полицейские изъяли и вернули законным владельцам, а часть – женщина успела реализовать в ломбардах города Армавира и потратить денежные средства на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

На период предварительного следствия задержанной была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.