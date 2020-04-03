Сотрудники транспортной полиции Сочи задержали местного жителя с синтетическим наркотиком в значительном размере

/Криминал/

Мужчина был задержан полицейскими на одном из объектов обслуживания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативно – розыскных мероприятий.

При личном досмотре в вещах задержанного оперативники обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Изъятое было направлено на экспертизу.По заключению эксперта, обнаруженное вещество является синтетическим наркотическим средством метилэфедрон в значительном размере. В настоящее время в отношении 26-летнего жителя Кемеровской области отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также, незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте