В Отрадненском районе женщина и ее сожитель обвиняются в причинении телесных повреждений малолетнему сыну фигурантки, повлекших его смерть

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Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 27-летней приезжей и ее 19-летнего сожителя возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому сыну женщины, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что сожители с малолетним сыном женщины временно проживали в одном из домов на улице Кривой станицы Удобной Отрадненского района. По версии следствия, поздно вечером 31 марта 2020 года фигуранты находились дома с ребенком. Со слов обвиняемых малолетний длительное время плакал, мешая им отдыхать. В связи с этим, мужчина нанес ему металлической кухонной толкушкой не менее двух ударов в область головы, а мать мальчика, нанесла ему не менее одного удара в область головы деревянной палкой. После этого ребенок перестал плакать и обвиняемые продолжили заниматься своими делами. Поздно ночью, обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, фигуранты вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть малолетнего мальчика, которая наступила в результате причиненных ему повреждений. Прибывшие медики также вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

Между тем, обвиняемые не сообщили правоохранителям о нанесении ими телесных повреждений, приведших к гибели малыша. Однако, благодаря грамотно проведенным следователям территориального следственного отдела следственным действиям, с участием следователя-криминалиста краевого управления СКР удалось установить причастность матери ребенка и ее сожителя к совершению данного преступления, и они были задержаны.

В настоящее время по ходатайству следователя территориального следственного отдела СКР по краю в отношении обвиняемых судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка, в том числе имелись ли основания полагать, что обвиняемыми могут нарушаться законные интересы малолетнего, а также будет дана юридическая оценка действию (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю