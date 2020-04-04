Сотрудники полиции города Анапы изъяли из незаконного оборота около 700 литров алкогольной продукции

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В ходе рейдовых мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по городу Анапе в одном из местных объектов общественного питания выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции.

49-летняя местная жительница продавала вино, коньяк и чачу без разрешительных документов. В отношении женщины полицейские составили административный материал по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Кроме изъятия предмета правонарушения санкции указанной статьи предусматривают наложение административного штрафа.

Из незаконного оборота изъято около 700 литров алкогольной продукции. В отношении владельца заведения в настоящее время проводится проверка.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю