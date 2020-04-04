В Новороссийске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

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Угрожая продавцу, подозреваемый попытался похитить мобильные телефоны и денежные средства.

В дежурную часть Отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение о грабеже в ломбарде. Злоумышленник, угрожая продавцу, попытался похитить мобильные телефоны и денежные средства.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали находящегося в ломбарде злоумышленника. Мужчина пытался взломать сейф, чтобы похитить находящуюся в нем наличность. На момент противоправного деяния в сейфе организации находились денежные средства в сумме 400 тысяч рублей. Ранее судимого 35-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемый совершил противоправное деяние, также нарушив требования Постановления губернатора о введенных ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края. Он покинул свое жилище под предлогом посещения аптеки и смог предъявить полицейским рецепт на лекарственный препарат, выданный в медицинском учреждении.

В отношении предпринимателя, допустившего работу ломбарда в нарушение требований Постановления главы администрации Краснодарского края, составлен административный материал по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и направлен в Роспотребнадзор для принятия процессуального решения.

В настоящее время следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску