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Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в серии краж государственных регистрационных знаков

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску поступило несколько сообщений от местных жителей о кражах государственных регистрационных знаков с припаркованных на  придворовых территориях автомобилей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению краж причастен ранее судимый 35-летний житель Краснодара.

Злоумышленника задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что мужчина намеревался получить от потерпевших денежные средства за возврат регистрационных номеров.

Отделом дознания УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 325.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в серии краж государственных регистрационных знаков

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