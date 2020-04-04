Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в серии краж государственных регистрационных знаков

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В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску поступило несколько сообщений от местных жителей о кражах государственных регистрационных знаков с припаркованных на придворовых территориях автомобилей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению краж причастен ранее судимый 35-летний житель Краснодара.

Злоумышленника задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что мужчина намеревался получить от потерпевших денежные средства за возврат регистрационных номеров.

Отделом дознания УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 325.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску