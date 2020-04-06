В Новороссийске местному жителю предъявлено обвинение в присвоении денежных средств

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58-летний обвиняемый, являясь руководителем городской организации, незаконно начислял и выплачивал себе ежемесячные денежные премии.

В производстве следственного отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 58-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новороссийску в результате проведения оперативных мероприятий установили, что руководитель городской организации при распоряжении имуществом и денежными средствами, находящихся на балансе и банковских счетах предприятия в течение нескольких месяцев незаконно присвоил около 124 000 рублей.

Следствием установлено, что мужчина, не соблюдая порядок начисления премии, необоснованно издал документы внутреннего обращения в соответствии, с которыми начислял и выплачивал себе премии в размере 30% от оклада ежемесячно. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

На основании собранных следствием доказательств противоправной деятельности мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деликта.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску