В Темрюкском районе двое несовершеннолетних подозреваются в кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище

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Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 16 и 17-летнего местных жителей. Они подозреваются в краже имущества жительницы поселка Пересыпь, совершенной с незаконным проникновением в ее жилище. (п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ). Также, 16-летний молодой человек подозревается в краже денежных средств жительницы станицы Ахтанизовской, совершенной с незаконным проникновением в ее жилище. (п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 11 января 2020 года подростки решили совершить кражу имущества в одном из домов, расположенных в переулке Азовском поселка Пересыпь. Для этого они через забор проникли во двор домовладения. Убедившись, что хозяева отсутствуют, фигуранты отжали раму окна и незаконно прошли в дом. Находясь в помещении, они похитили имущество хозяйки домовладения на общую сумму, превышающую 31 тысячу рублей, после чего скрылись с места происшествия.

Кроме того, по данным следствия, 16-летний подозреваемый, вечером 26 января 2020 года совершил кражу из домовладения женщины, проживающей на улице Советской в станице Ахтанизовской. Несовершеннолетний незаконно проник в домовладение, сняв оконное стекло и похитил из сумки хозяйки денежные средства в сумме 1 100 долларов США и скрылся с места происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю