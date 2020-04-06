Полицейские Северского района по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении

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С сообщением о нападении в дежурную часть Отдела МВД России по Северскому району обратилась владелица продуктового магазина, расположенного вблизи федеральной трассы Краснодар-Новороссийск. Женщина пояснила полицейским, что около 05.00 часов в торговое помещение ворвался неизвестный молодой человек и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать денежные средства из кассы. Завладев двумя блоками сигарет, злоумышленник скрылся.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили продавца магазина, изучили записи камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале, составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. 19-летнего молодого человека правоохранители задержали по месту его проживания и доставили в Отдел для дальнейшего разбирательства. Полицейские изъяли у подозреваемого пистолет, который, согласно заключению эксперта, является пневматическим.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Северскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю