В Краснодарском крае полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю оперативным путем получили информацию о том, что двое приезжих в возрасте 22 и 23 лет изготавливают в квартире наркотические средства для дальнейшего сбыта путем тайниковых закладок. При проверке сведения подтвердились.

В результате осмотра места временного проживания подозреваемых в городе Краснодаре полицейские обнаружили и изъяли около 37 граммов мефедрона, что подтвердило проведенное исследование, а также лабораторное оборудование и вещества, необходимые для изготовления наркотиков синтетического происхождения.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. На период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю