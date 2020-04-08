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В Северском районе по инициативе прокуратуры главы сельских поселений привлечены к ответственности за использование служебного транспорта в личных целях

Прокуратура Северского района при использовании сведений с камер фотофиксации передвижения транспортных средств установила факты использования главами Азовского и Григорьевского сельских поселений Северского района служебного транспорта в личных целях без служебной необходимости в выходные и нерабочие праздничные дни по маршрутам следования как по району, так и за его пределами.

По данным фактам прокуратура в отношении глав указанных сельских поселений Северского района возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которых судом должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Кроме того, в целях недопущения указанных нарушений впредь прокурор района внесен представления.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-severskom-rayone-po-iniciative-prokuratury-glavy

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Категория: Новости / Криминал

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В Северском районе по инициативе прокуратуры главы сельских поселений привлечены к ответственности за использование служебного транспорта в личных целях