В Сочи сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже средств с банковских карт

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В дежурную часть УВД по городу Сочи обратился местный житель с сообщением о пропаже денежных средств со счетов.

Мужчина пояснил полицейским, что у него были похищены четыре банковские карты, а затем он получил сообщения из финансового учреждения о списании денежных средств. Общая сумма ущерба составила более 1 000 000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. 31-летнего приезжего из Ставропольского края задержали по месту временного проживания в городе-курорте и доставили в Отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемый на одной из улиц города Сочи заметил мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Войдя в доверие к потерпевшему, злоумышленник похитил у него банковские карты, а позже обналичил с их помощью денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следственным подразделением УВД по городу Сочи по данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю