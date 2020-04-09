В Сочи перед судом предстанет бывший сотрудник банка города, обвиняемый в покушении на получение взяток и мошенничестве

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Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя группы по работе с проблемными активами филиала Банка. Он обвиняется в двух эпизодах покушения на получение взятки в крупном размере и мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290, ч.3 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в апреле и июле 2018 года в отношении клиента Банка, имеющей просроченные кредиты на общую сумму свыше 1,7 млн. рублей Лазаревским районным отделом судебных приставов УФССП города Сочи было возбуждено два исполнительных производства о взыскании задолженности. В августе 2018 года руководитель группы по работе с проблемными активами с целью личного обогащения предложил женщине передать ему 245 тысяч рублей. Взамен обвиняемый обещал отозвать исполнительные листы по исполнительным производствам, о взыскании задолженности, находящихся в производстве Лазаревского районного отдела судебных приставов.

Кроме этого, в период с 21 июня по 13 августа 2018 года обвиняемый за реконструктизацию проблемных активов потребовал от женщины передать ему взятку в размере свыше 365 тысяч рублей. Однако должник уже была включена в Реестр долговой амнистии и стоимость уступаемых прав Банком была определена в размере чуть больше 171 тысячи рублей, о чем фигуранту было известно, в силу его должностного положения. На поступившие требования обвиняемого, женщина ответила отказом и сообщила в правоохранительные органы.

Ранее, сотрудник банка возместил расходы на оплату топлива на сумму свыше 15 тысяч рублей, путем предоставления в финансовый отдел Банка заведомо ложных сведений об использовании им личного автотранспорта в служебных целях. В результате использования своего должностного положения, Банку был причинен имущественный вред.

Данные факты были выявлены сотрудниками ОЭБ УФСБ России по краю.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю