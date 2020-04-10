В Кореновском районе продолжается расследование уголовного дела о безвестном исчезновении девушки

/Криминал/

Следственным отделом по Кореновскому району СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 19-летней девушки в январе 2020 года (ч.1 ст.105 УК РФ).

Напомним, что правоохранительные органы Кореновского района в ночь на 2 января 2020 года обратились родственники 19-летней девушки с заявлением о ее безвестном исчезновении. По данному факту следственным отделом по Кореновскому району СКР по краю проведена доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, девушка 30 декабря 2019 года приехала из города Анапы к своему знакомому в станицу Журавскую Кореновского района. В ночь на 1 января 2020 года она покинула домовладение, расположенное на улице Маяковского, где находилась в гостях и ушла в неизвестном направлении, при этом, верхнюю одежду она оставила в доме. С тех пор ее место нахождения было неизвестно.

В настоящее время с целью установления точной причины смерти девушки проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, с целью достоверной идентификации личности погибшей в рамках следствия будет проведена судебная генетическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю