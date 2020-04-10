Сначала бунт, потом пожар. Что происходит в колонии №15 в Ангарске?

/Криминал/

В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области сегодня произошел крупный пожар, вчера в этой колонии вспыхнул бунт.

В следственном управлении СКР по Иркутской области прокомментировали для радио Sputnik эти события.

На территории исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области вспыхнул пожар, пламя охватило три производственных цеха, сообщили в экстренных службах региона.

Накануне в следственном управлении СК по региону заявили, что в колонии №15 произошел бунт. Вчерашние события стали поводом для возбуждения уголовного дела, уточнила в эфире радио Sputnik старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя следственного управления СКР по Иркутской области капитан юстиции Карина Головачева.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 321 УК РФ, это дезорганизация деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из из осужденных исправительной колонии №15 в городе Ангарске не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько мужчин в это время нанесли себе телесные повреждения, а также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения. На месте работают сотрудники СКР, допрашивают осужденных и руководство исправительной колонии, выясняются все обстоятельства произошедшего", сказала Карина Головачева.

Она также подтвердила, что в вечернее время 10 апреля на территории колонии №15 в Ангарске вспыхнул пожар.

По предварительным данным следственного управления, пожар начался в результате поджога заключенными.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/