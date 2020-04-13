В Краснодарском крае по уголовному делу о взяточничестве перед судом предстанут директор и бывший директор филиала Адыгейского государственного университета, а также три секретаря приемной комиссии

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Белореченского филиала Адыгейского государственного университета, его родственницы – директора филиала и подчиненных.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в многочисленных эпизодах получения взяток (от 6 до 18 эпизодов) организованной группой с использованием служебного положения за незаконные действия в крупном размере (п.«а» ч.5 ст.290, пп.«а,в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, с 2013 года бывший директор филиала, который на момент совершения преступлений занимал руководящую должность в университете, создал преступную группу, в которую в разные периоды времени вовлек свою дочь, а также четырех подчиненных. Между участниками группы имелось четкое распределение ролей. По разработанному плану фигуранта - технические секретари приемной комиссии - при обращении граждан по вопросу поступления в филиал вуза предлагали оформить документы с дальнейшим зачислением их без вступительных испытаний задним числом, но при условии передачи им денежных средств. Обвиняемый в различные периоды времени поручал подчиненным получать у абитуриентов деньги как лично, так и посредством переводов на расчетные счета банковских карт. Организатор координировал действия участников группы и определял роли каждого из них. Согласно распределенным функциям, дочь организатора преступной группы оформляла фиктивные документы о приеме желающих получить диплом государственного образца без фактического прохождения ими вступительных испытаний. Вместе с тем, с марта 2014 года, с момента исполнения ею обязанностей директора филиала, используя свое

должностное положение она оказывала воздействие на сотрудников филиала вуза из числа должностных лиц и преподавательского состава на совершение ими незаконных действий по оформлению документов граждан задним числом и последующей выдаче им дипломов о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче предусмотренных учебным курсом зачетов и экзаменов. В результате своей преступной деятельности фигуранты получили от граждан взятки в размере свыше с 4,3 млн. рублей.

Напомним, что в филиале учебного заведения и по месту жительства сотрудников учреждения были проведены обыски, в ходе которых изъято более 100 миллионов рублей. Подтвердить легальность крупных денежных сумм их держатели не смогли.

Уголовное дело в отношении одного из технических секретарей филиала вуза, обвиняемой в двух эпизодах получения взяток организованной группой в крупном размере (пп.«а,в» ч.5 ст.290 УК РФ) в настоящее время в суде рассматривается по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники МВД России.

В рамках расследования уголовного дела было проведено более 20 экспертиз, в том числе фоноскопические, лингвистические. Наложен арест на 40 объектов движимого и недвижимого имущества фигурантов и их родственников общей стоимостью свыше 40 млн. рублей. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 160 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю