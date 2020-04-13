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Сотрудники транспортной полиции Сочи задержали уроженца Алтайского края с синтетическим наркотиком в значительном размере

Мужчина был остановлен полицейскими на одном из объектов обслуживания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте по подозрению
нахождения в состоянии опьянения.
При проверке документов, на вопрос сотрудников полиции о наличии при нем запрещенных предметов или веществ, задержанный достал из кармана брюк прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Содержимое было изъято и отправлено на экспертизу.
Согласно заключению эксперта, в составе порошкообразного вещества выявлено синтетическое наркотическое средство метилэфедрон в
значительном размере. В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 22-летнего уроженца Алтайского края за незаконное хранение наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ.

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД

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Категория: Новости / Криминал

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