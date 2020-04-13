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На Кубани задержано лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии

Сотрудниками ГУУР МВД России  совместно с коллегами из Краснодарского  края, а также представителями ФСБ России и ФСИН России задокументирован факт приобретения статуса «вора в законе» жителем города Краснодара.

Установлено, что уроженец Грузии занимает высшее положение в преступной иерархии. Согласно существующим негласным нормам и правилам криминального мира, лица, придерживающиеся преступной идеологии и имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям.

По собранным оперативниками материалам Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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