В отношении 47-летнего местного жителя, занимающего высшее положение в преступной иерархии, возбуждено уголовное дело

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю в отношении, «вора в законе» возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

По данным следствия, с мая 2012 года 47-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, имеющие имели более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Вместе с тем руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде, «вор в законе» обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по краю, а также УФСИН России по краю.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.