СУ СК РФ по Краснодарскому краю

/Криминал/

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что с его счета пропали денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, а позже он обнаружил утрату паспорта.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении деликта сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя станицы Гостагаевской.

Установлено, что подозреваемый, находясь в отделении одного из местных банков, предоставил найденный на улице паспорт на имя 43-летнего местного жителя, воспользовавшись внешним сходством с владельцем документа, ввел в заблуждение сотрудников банка и снял со счета потерпевшего денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Анапе по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения похищенных денежных средств.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю