В Краснодаре мужчина обвиняется в покушении на убийство сожительницы

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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в покушении на убийство 39-летней сожительницы (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина проживали в съемной квартире на улице имени Героя Яцкова И.В. По версии следствия, утром 10 апреля 2020 года сожители находились дома, где между ними произошла ссора. Согласно полученным данным, в ходе конфликта, женщина стала предъявлять сожителю претензии относительно его низкого заработка. На это, обвиняемый, нанес оппонентке не менее одного удара ножом в область грудной клетки. Довести до конца свой умысел, направленный на убийство сожительницы мужчина не смог, по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшая смогла покинуть квартиру и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали на место врачей. Прибывшие медики госпитализировали женщину в лечебное учреждение. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей продолжают оказывать необходимую помощь.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/