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Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в серии краж из супермаркета

Установлена причастность 33-летнего местного жителя к серии краж дорогостоящего алкоголя.

С заявлением о краже имущества в дежурную часть полиции Управления МВД России по городу Новороссийску обратился представитель местного супермаркета. Заявитель пояснил, что с торговой витрины  магазина пропал алкоголь на общую сумму более 21 тысячи рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине и составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника. Было установлено, что злоумышленник  на протяжении несколько дней совершил хищение 6 бутылок дорогостоящего алкоголя на сумму,  превышающую 21 тысячу рублей, после чего распорядился товаром  по своему усмотрению.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали не работающего 33-летнего местного жителя. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенный товар продал на местном рынке, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией данной статьи, до 2 лет лишения свободы.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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