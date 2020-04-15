В Геленджике возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

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В ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного использования и распоряжения земельными ресурсами, сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Геленджику оперативным путем получили информацию о мошенничестве, связанном с предоставлением в аренду участков на территории местных лесничеств. При проверке сведения подтвердились.

Установлено, что 51-летний житель станицы Полтавской совместно с 63-летним исполнительным директором организации, занимающейся арендой земельных участков, предложили двум местным жителям приобрести во временное пользование часть земельного участка на территории Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Получив оплату, злоумышленники взятые на себя обязательства по договорам не выполнили, денежными средствами воспользовались по своему усмотрению.

В результате противоправной деятельности подозреваемых потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 2,6 млн. рублей.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/