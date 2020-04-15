Перед судом предстанут трое жителей Кавказского района, обвиняемые в убийстве знакомого

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины, её 34-летнего сожителя и их 32-летнего знакомого. Они обвиняются в убийстве 45-летнего местного жителя, совершенном группой лиц (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что женщина с сожителем проживали в одном из домов садового товарищества имени И.В. Мичурина в городе Кропоткине. По версии следствия, 7 июля 2019 года к ним домой для распития спиртного пришли их 32-летний знакомый и 45-летний сосед. В ходе употребления алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Из-за этого сожитель женщины предложил ей и их знакомому совершить убийство соседа. С этой целью все трое стали наносить мужчине удары руками и ногами по различным частям тела. В какой-то момент 34-летний мужчина нанес соседу не менее двух ножевых ранений в область шеи, однако потом перевязал пострадавшему раны полотенцем, после чего они продолжили застолье. Тем же вечером, когда все четверо находились во дворе дома, соседа поместили в находящийся там резервуар с водой, в котором все трое стали его удерживать под водой, тем самым убив мужчину. Затем обвиняемые вернулись в дом и легли спать. Проснувшись утром, обвиняемые завернули тело потерпевшего в ковер и перенесли на соседний участок, где и оставили. Между тем, днем 8 июля 2019 года 34-летний фигурант самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении. После этого на место прибыли правоохранители, которые задержали троих фигурантов.

На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые продолжают действовать в настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/