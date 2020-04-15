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Полгода исправительных работ за публичное оскорбление главы Новороссийска

Житель Новороссийска понесет наказание за публичное оскорбление главы города. Суд приговорил гражданина Г. к 6-ти месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в счет доходов государства.

Новороссиец использовал нецензурную лексику и открытые оскорбления в комментариях в личном инстаграм-аккаунте главы Новороссийска. Подобное деяние попадает под статью 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

За совершение данного деяния может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск

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Категория: Новости / Криминал

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