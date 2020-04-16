/Криминал/

Доказали вину жительницы в размещении недостоверной информации

В одной из социальных сетей сотрудники полиции выявили не соответствующую действительности информацию о том, что правоохранители якобы пропустили на территорию Белореченского района пятерых жителей соседнего государства с признаками коронавирусной инфекции.

При проведении проверки полицейские установили, что ложные сведения распространила 42-летняя местная жительница, тем самым создав угрозу общественной безопасности.

Белореченский районный суд, рассмотрев собранные полицейскими доказательства, признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Злоупотребление свободой массовой информации) и назначил ей наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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