В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

Следственным отделом полиции Приморского района УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 44-летнего жителя Крымского района по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В полицию обратился 81-летний местный житель с сообщением о том, что стал жертвой мошенника. Мужчина пояснил правоохранителям, что разменял продавцу придорожного рынка купюру достоинством 5000 рублей, а позже обнаружил, что банкнота неплатежеспособна.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

По версии следствия, обвиняемый передал пенсионеру «Билет Банка приколов» достоинством 5 000 рублей, не являющийся платежным средством и получил в качестве размена подлинные купюры на указанную сумму.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.