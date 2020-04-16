В Новороссийске перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконном обороте наркотических средств

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», занимавшихся незаконным сбытом синтетических наркотиков посредством сети Интернет.

Следствием установлено, что в течение пяти месяцев организаторы группы вовлекли в противоправную деятельность ранее судимого 35-летнего местного жителя и двоих приезжих в возрасте 26 и 44 лет. Обвиняемые, получив в сети Интернет информацию о местах закладок, забирали по указанным координатам оптовые партии наркотического средства, которое расфасовывали и распространяли на территории Новороссийска, за что получали денежное вознаграждение посредством электронных платежей.

В качестве доказательств противоправной деятельности, в квартире, где временно проживал один из злоумышленников, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли весы, сим-карты, мобильные телефоны и различные упаковочные материалы.

В результате проведения следственных действий и комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители изъяли из незаконного оборота около 65 граммов наркотического средства синтетического происхождения, а также обнаружили и изъяли 134 закладки с наркотическим средством, предназначенным для дальнейшего сбыта. На период предварительного следствия фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю