В Красноармейском районе перед судом предстанут двое несовершеннолетних, по обвинению в совершении тяжкого преступления

/Криминал/

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17 и 16-летних местных жителей. Они обвиняются в угоне автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст. 166 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 28 октября 2019 года, на тот момент 16 и 15-летние молодые люди находились около одного из домов на улице Ленина в станице Старонижестеблиевской. По версии следствия, там подростки заметили автомобиль «ВАЗ-21074», принадлежащий местному жителю, который они договорились угнать. Убедившись, что машина не заперта, 16-летний обвиняемый сел за руль транспортного средства и завел его при помощи ключа, оставленного в замке зажигания владельцем. Второй несовершеннолетний, согласно отведенной ему роли в этот момент наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае возникновения опасности, предупредить об этом подельника. В последующем, на данном транспортном средстве обвиняемые направились в сторону станицы Ивановской, где в нем закончилось топливо. Оставив автомобиль на дороге подростки пешком вернулись домой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/