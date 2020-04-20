Полицейские Геленджика задержали подозреваемого в краже

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С сообщением о краже в дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику обратилась местная жительница. Женщина пояснила правоохранителям, что из принадлежащего ей гаража пропали пять радиаторов, два котла, а также две палатки и шатер. Общая сумма ущерба составила около 65 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли следы пальцев рук, предположительно оставленные злоумышленником.

При проверке по базам дактилоскопического учета правоохранители установили личность подозреваемого. Ранее судимого 34-летнего местного жителя сотрудники уголовного розыска задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Установлено, что мужчина путем подбора ключа проник в гараж, расположенный на территории кооператива, похитил имущество потерпевшей и скрылся. Часть похищенного злоумышленник продал, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/