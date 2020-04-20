В Сочи местному жителю предъявлено обвинение в убийстве знакомой

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Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 68-летней знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 17 апреля 2020 года в гостях у 70-летнего местного жителя на улице Курортный Проспект находилась его 68-летняя знакомая, с которой они употребляли спиртное. В ходе распития алкогольных напитков между хозяином дома и его гостьей произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый нанес оппонентке не менее четырех ударов ножом в область груди и шеи, убив ее. После произошедшего мужчина самостоятельно вызвал на место сотрудников правоохранительных органов, которым сообщил о случившемся.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/