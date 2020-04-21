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В Новороссийске ведется расследование по факту жестокого обращения с шестилетним ребенком

В Новороссийске вечером 15 апреля в ГБУЗ «Городская больница №1» был доставлен шестилетний мальчик с сотрясением мозга и множественными ушибами тела.

Ребенка передал медработникам инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Новороссийску по акту социальной реабилитации.

Состояние мальчика и его трагическая история не могли оставить равнодушными даже видавших виды специалистов.

Как стало известно, ребенок проживал с матерью, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, детское дошкольное учреждение не посещал.

По сообщению соседей, проживающих этажом ниже: произошло залитие, дверь в квартире, где произошла авария, никто не открывал, поэтому пришлось вызывать аварийные службы. Когда дверь квартиры была вскрыта, в ней обнаружили ребенка с синяками.

Обстоятельства произошедшего уточняются, местонахождение матери устанавливается.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск

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Категория: Новости / Криминал

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В Новороссийске ведется расследование по факту жестокого обращения с шестилетним ребенком

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