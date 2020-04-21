В Геленджике два инспектора дорожно-патрульной службы обвиняются в получении взятки

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Следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР в отношении 24 и 39-летних инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по городу Геленджику возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 ноября 2019 года сотрудниками полиции на обочине автодороги «Дон» был выявлен припаркованный автомобиль «Тойота» за рулем которого находилась 28-летняя жительница города Геленджика. Полицейские заподозрили женщину в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, в связи с чем, должны были отстранить ее от управления автомобилем, направить на освидетельствование и провести по данному факту административное расследование. Между тем, подозреваемые с целью личного обогащения потребовали от женщины передать им через посредника взятку в сумме 45 тысяч рублей за не проведение расследования и не привлечение ее к административной ответственности. На требования полицейских женщина согласилась и той же ночью передала знакомому обвиняемых, неосведомленному об их преступных намерениях требуемую сумму для последующей передачи сотрудникам ДПС.

Данный факт противоправной деятельности полицейских был выявлен сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время в отношении обвиняемых судом избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю