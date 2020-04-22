Сотрудники уголовного розыска Армавира по горячим следам задержали подозреваемых в краже

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Армавиру с сообщением о хищении денежных средств и ценностей обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что из ее домовладения пропали деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила более 260 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли следы пальцев рук и частицы ткани, предположительно оставленные злоумышленниками.

При проверке по базам дактилоскопического учета правоохранители установили личности подозреваемых. Ранее судимых 26-летнего местного жителя и 28-летнего приезжего из города Сочи сотрудники уголовного розыска задержали по месту проживания в городе Армавире и доставили в отдел полиции. При обыске в домовладении одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли денежные средства и ювелирные изделия, принадлежащие потерпевшей, а также три мобильных телефона, четверо наручных мужских часов различных фирм и другое имущество.

Следствием установлена причастность подозреваемых к совершению серии квартирных краж в Армавире, Краснодаре и республике Адыгея.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности подозреваемых.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/