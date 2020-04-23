В Тбилисском районе в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело об убийстве брата

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР в отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 49-летнего родного брата (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали в одном из домов на улице Школьной в станице Тбилисской. По версии следствия, вечером 20 апреля 2020 года в гости к братьям пришел местный житель, с которым они стали распивать алкогольные напитки. Во время употребления спиртного между родственниками произошла ссора из-за того, что один из братьев оскорбительно высказался о дочери брата. В ответ на это, обвиняемый нанес оппоненту не менее одного удара ножом в область шеи, убив его. Знакомый родственников, который явился очевидцем произошедшего, вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного

Источник: https://kuban.sledcom.ru/