В Славянском районе бывший начальник филиала признан судом виновным в получении взятки в особо крупном размере

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Красноармейского филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Игорю Часовских. Он признан виновным в получении взятки за незаконные действия в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года сотрудники филиала установили факт безучетного потребления электроэнергии СНТ «Строитель». В это же время к начальнику филиала «Кубаньэнерго» обратилась председатель садового товарищества с просьбой не ограничивать режим потребления электроэнергии, а также оказать содействие к заключению договора с филиалом «Кубаньэнерго» на выгодных для участников садового товарищества условиях. Часовских пообещал помочь женщине в ее просьбе при условии передачи ему 2,2 млн. рублей. О данном требовании женщина сообщила в правоохранительные органы. Вместе с тем руководитель, опасаясь быть изобличенным в совершении преступления, обратился к своему подчиненному, не осведомленному о его преступных намерениях, с просьбой встретиться с женщиной и получить для него предмет. 29 декабря 2020 года водитель ПАО «Кубаньэнерго» выполнил указания своего начальника и передал ему полученные от заявительницы 2,2 млн. рублей. Дальнейшие действия Часовских были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Приговором суда Игорю Часовских назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Также бывшего начальнику филиала назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн. рублей. Отбывать основное наказание мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права занимать определенные должности сроком на три года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/