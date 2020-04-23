Незаконный оборот наркотиков в крупном размере

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю оперативным путем получили информацию о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории города Сочи. При поверке сведения подтвердились.

В ходе личного досмотра 31-летнего мужчины полицейские обнаружили два свертка с веществом темного цвета. При осмотре домовладения подозреваемого правоохранители изъяли еще два пакета и 25 свертков с веществом темного цвета.

Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 400 граммов.

В настоящее время следственным отделом УВД по городу Сочи центрального района г. Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. На период предварительного следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю