Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

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К сотрудникам ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району, находящимся на маршруте патрулирования, обратился прохожий, который сообщил, что услышал крики о помощи и увидел, как из продуктового магазина выбежал мужчина.

Прибывшим на место происшествия госавтоинспекторам продавец торговой точки пояснила, что в отсутствии покупателей в помещение магазина вошел неизвестный мужчина в медицинской маске и темных очках, напал на нее и потребовал выдать деньги из кассы. Однако женщина оказала сопротивление и позвала на помощь. Нападавший выбежал из магазина и скрылся.

Полицейские опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали 38-летнего жителя Брюховецкого района на одной из улиц станицы и доставили в отдел полиции.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и часть 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю