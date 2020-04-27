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Сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с должностными лицами Азово-Кубанского отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства проведены очередные контрольно-надзорные мероприятия в акватории Азовского моря.

В районе Ачуевской косы обнаружены и изъяты 20 ставных сетей общей длиной 1200 метров. в естественную среду обитания возвращено более 150 экземпляров пиленгаса.

По данным фактам нарушения природоохранного законодательства вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Всего с начала проведения оперативно-профилактических мероприятий по пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их ценных и особо ценных видов в период весеннего нереста 2020 года из незаконного оборота изъято более 750 сетей общей длиною свыше 41 км.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.