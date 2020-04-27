Полицейские Тимашевска задержали подозреваемого в разбойном нападении

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В дежурную часть ОМВД России по Тимашевскому району обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что на пожилую супружескую пару, проживающую в соседнем домовладении, напали двое неизвестных молодых людей и похитили денежные средства в сумме около 200 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опростили возможных очевидцев.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении деликта правоохранители задержали местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что молодой человек совместно с приезжим из Ростовской области проникли в домовладение пенсионеров и, угрожая ножом, похитили наличность.

При осмотре домовладения задержанного правоохранители изъяли похищенные денежные средства и вернули законным владельцам.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Тимашевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. В отношении задержанного следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, а также установление местонахождения второго подозреваемого.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю