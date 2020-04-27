В Краснодаре местный житель подозревается в причинении телесных повреждений супруге, повлекших ее смерть

/Криминал/

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

Он подозревается в причинении телесных повреждений 47-летней супруге, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина проживали в одном из домов на улице Виноградной садового товарищества «Ромашка -2». По версии следствия, 19 апреля 2020 года супруги находились дома и распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя между родственниками произошел конфликт из-за того, что, по мнению фигуранта, супруга длительное время не убирала в доме. В ходе ссоры мужчина нанес женщине не менее 2 ударов руками в область головы и по различным частям тела, от чего потерпевшая потеряла сознание. После произошедшего подозреваемый продолжил употреблять спиртные напитки. Вечером 23 апреля 2020 года соседи супругов, так как те длительное время не появлялись на улице, вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие правоохранители после обнаружения в домовладении тела погибшей задержали подозреваемого, который сообщил им обстоятельства совершенного преступления. Также правоохранители вызвали медицинских работников, которые констатировали смерть потерпевшей, наступившую в результате причиненных ей повреждений.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю