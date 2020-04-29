В Анапе бывший генеральный директор предприятия подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере

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Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный»». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина с 2016 года является генеральным директором коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере производства безалкогольных напитков. По версии следствия, подозреваемый в 4 квартале 2016 года и в 2017 году вносил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и земельному налогу ложные сведения, в том числе об операциях с контрагентами, занижая налогооблагаемую базу. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 557 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, в ходе следствия устанавливается имущество, на которое может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/