В Новороссийске возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков

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В нательном топе у 37- летней местной жительницы полицейские обнаружили и изъяли героин общей массой около одного грамма.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску оперативным путём получили информацию о том, что местная жительница причастна к незаконному хранению запрещённых веществ. При проверке сведения подтвердились.

В надетом нательном топе у задержанной был обнаружен и изъят свёрток из изоляционной ленты, в котором находился полимерный пакетик с комкообразным веществом внутри. Проведённая экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством- деацетилморфином (героин), общей массой 0,71 грамм. В отделе полиции женщина пояснила правоохранителям, что запрещённое вещество хранила для личного употребления.

В настоящее время подразделением дознания отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску