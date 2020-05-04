ФСБ сообщает...

/Криминал/

В ходе государственного контроля деятельности рыбопромысловой бригады в г. Приморско-Ахтарске сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю выявлено нарушение Правил рыболовства в регионе, выразившееся в существенном превышении норм прилова водных биологических ресурсов.

В отношении должностного лица бригады, допустившего нарушение правил рыболовства, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2. 8.37 КоАП РФ. Санкция за данное правонарушение для должностных лиц предусматривает наложение административного штрафа до тридцати тысяч рублей, с конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов или без таковой.

В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их ценных и особо ценных видов в период весеннего нереста 2020 года, Пограничным управлением за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования возбуждено более 130 дел об административных правонарушениях.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.